Lyon ville la plus “Bibendum” selon le guide Michelin

Lyon, capitale des meilleurs rapports qualité/prix. Selon le pneumaticien Michelin, qui vient de sortir son guide des “Bib Gourmand”, la ville de Paul Bocuse décroche la toque d’or des petites tables qui privilégient une cuisine simple, souvent du marché et pas chère.

C'est comme une mise en bouche, les canapés ou les petits-fours en attendant les réjouissances et le plat de résistance. Avant la sortie de l'historique et premium guide rouge, le pneumaticien Michelin vient de dévoiler ses “Bib Gourmand” ("établissements coups de cœur sélectionnés pour leur très bon rapport qualité/prix”, 37 euros à Paris, 33 euros ailleurs).

Auvergne-Rhône-Alpes au top

Nunc est bibendum ! Auvergne-Rhône-Alpes est la région la plus distinguée – "dynamique", soulignent les inspecteurs – avec un total de 114 restaurants logotypés, dont 16 nouveaux.

L’Auvergne compte 29 Bib Gourmand, dont 3 nouveaux, et Rhône-Alpes 85 dont 13 nouveaux.

Lyon fait figure de bon élève avec 6 des nouvelles tables récompensées. Il s'agit d'Ani (Lyon 7e) de Gaby Didonna, d'Augusto (1er) d'Augusto Garcia Santos, du Canut et les Gones (4e) de Frank Blanc et Junzo Matsuno, de Saku Restaurant (7e) de Seisaku Miyamoto, du Substrat (4e) d'Hubert Vergoin et de La Table 101 (3e) d'Olivier Delbergues.

Au total, Lyon recense 22 Bib Gourmand :

L'Art et la Manière (7e), Le Balthaz'Art (4e), Le Bistrot des Voraces (4e), Les Bonnes Manières (7e), Daniel et Denise Croix-Rousse (4e), Daniel et Denise Saint-Jean (5e), Daniel et Denise Créqui (6e), Danton (3e), Le Garet (1er), Imouto (7e), Jour de Marché (6e), Kitchen Café (7e), M Restaurant (6e), L'Ourson qui Boit (1er), Sauf Imprévu (6e) et 33 Cité (6e).

La Croix-Rousse n°1 sur les Bib Gourmand

La Croix-Rousse emporte la palme de l'arrondissement qui compte le plus de Bib Gourmand par habitant, quand le 2e, le 8e et le 9e n'en comptent aucun.

Quatre bouchons sont récompensés, dont trois appartenant au même chef, Daniel Viola.

Au total, par arrondissement :

– 4 dans le 1er

soit 1 pour 7 390 habitants

– aucun dans le 2e

– 2 dans le 3e

soit 1 pour 51 000 habitants

– 4 dans le 4e

soit 1 pour 9 000 habitants

– 1 dans le 5e

soit 1 pour 48 000 habitants

– 5 dans le 6e

soit 1 pour 10 000 habitants

– 6 dans le 7e

soit 1 pour 13 500 habitants

– aucun dans le 8e

– aucun dans le 9e

1 Bib pour 23 000 habitants à Lyon

Paris est la ville qui compte le plus de Bib Gourmand (64) devant Lyon (22), Marseille (7) et Bordeaux (4). Mais, rapporté au nombre d’habitants, c'est Lyon qui monte sur la première marche du podium.