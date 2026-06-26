Escapades en Haute-Savoie : accueillant pays du Mont-Blanc

Randonnées aux portes de la haute montagne, sessions grimpe ou expéditions gourmandes au pied du Mont-Blanc ? Lyon Capitale vous a concocté un été 100 % plaisir à Saint-Gervais, charmant petit village blotti à flanc des plus belles montagnes de Haute-Savoie. Le tout, sans voiture !

Prenez un grand bol d’air pur au pied du Mont-Blanc. Le mythique Tramway du Mont-Blanc, le train à crémaillère le plus haut de France, vous hissera confortablement jusqu’au Nid d’Aigle cet été !

Depuis le Fayet (580 mètres d’altitude) ou Saint-Gervais (820 mètres), il dessert Motivon, le col de Voza, Bellevue, le mont Lachat et désormais le refuge du Nid d’Aigle, son nouveau terminus perché à 2 400 mètres d’altitude. Cette arrivée aux portes de la haute montagne, en compagnie des bouquetins, est spectaculaire !

Point de départ de la voie royale d’accès au Mont-Blanc, le Nid d’Aigle permet aussi aux amoureux de la montagne de tous niveaux d’aller contempler le glacier de Bionnassay, facilement accessible en une heure de marche aller-retour.

Les sportifs confirmés pourront redescendre du Nid d’Aigle à pied en rejoignant l’itinéraire du tour du Mont-Blanc à la hauteur du chalet de l’Are puis en remontant vers la gare de Bellevue ou le col de Tricot.

Horaires, tarifs et billets sur tramwaydumontblanc.montblancnaturalresort.com.

Tous les itinéraires de randonnée sont sur www.saintgervais.com

Oubliez votre voiture !

Cette année, dix communes du pays du Mont-Blanc – dont Saint-Gervais – ont inauguré MontenVélo, un dispositif de location de vélos électriques en libre-service pour six euros par mois ! Parfait pour se déplacer à Saint-Gervais, le village de montagne le plus dénivelé de France, qui s’étale de 600 mètres d’altitude jusqu’au toit de l’Europe, à 4 808 mètres de haut.

À la gare du Fayet, tous les étages de la commune sont accessibles : la télécabine Le Valléen ou l’ascenseur des Thermes pour rejoindre le bourg et les navettes Facilibus gratuites pour Saint-Nicolas-de-Véroce. À l’arrivée du Valléen, l’Alpin assure la liaison jusqu’au Bettex, point de départ de sentiers de randonnée et d’itinéraires vélo.

Abonnements et carte des stations sur montenvelo.fr

Les falaises du Fayet © Boris Molinier / Saint-Gervais Mont-Blanc

L’escalade pour tous

Vous avez toujours rêvé de gravir des falaises sans jamais oser ? Saint-Gervais est l’endroit idéal pour s’essayer à la grimpe ou se perfectionner avec cinq sites d’escalade en plein air : trois secteurs au Fayet, notamment autour du parc thermal, “la Villette”, près du hameau de Champel ou du lac du Vivier, et la légendaire falaise de Bionnassay, au-dessus de la route d’accès au hameau éponyme.

Les falaises du Fayet offrent largement de quoi faire pour tous les niveaux, y compris jusqu’à la grande voie. La Compagnie des Guides propose même des cours, dès l’âge de 6 ans, et des initiations à la haute montagne en douceur sur l’arête des Rognes, entre randonnée alpine et escalade facile.

Plus d’informations sur guides-mont-blanc.com

La salle d’escalade du Topo © letopo.fr

Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, on n’arrête pas de grimper à Saint-Gervais grâce à la salle d’escalade du Topo : 2 000 m2 de blocs et de voies, un espace enfant, un bistrot et une terrasse. Que demander de mieux ? Cette année, l’installation d’un “footing vertical”, un système d’assistance motorisée qui permet de pratiquer l’escalade avec un soutien électrique, rend la discipline accessible aux personnes en situation de handicap. C’est aussi une aide précieuse pour les seniors et les débutants.

Infos pratiques sur letopo.fr

Expériences épicuriennes

Pour allier le plaisir de la marche, les paysages somptueux du pays du Mont-Blanc et ravir vos papilles, Lyon Capitale vous recommande deux activités gourmandes à déguster cet été. Partez avec Sandrine, préparatrice en pharmacie de formation, à la découverte des plantes sauvages de Saint-Gervais, qu’elle transforme en de délicieux sirops et gelées. Après une séance dégustation incontournable, elle vous dévoilera ses meilleures recettes…

La distillerie de Saint-Gervais © distilleriesaintgervais.com

À la distillerie de Saint-Gervais, James, un guide de montagne écossais tombé amoureux du coin, concocte un gin unique à l’identité alpine marquée à base de plantes locales. Lors d’un atelier immersif de trois heures, vous apprendrez à créer votre propre gin. À déguster à votre retour pour frimer devant vos amis !

Plus d’informations auprès de Sandrine au 06 47 59 75 78 et sur distilleriesaintgervais.com

Du fromage local à toute heure

Un petit creux ? La ferme des Roches fleuries, tenue par Flavie Melendez, agricultrice déterminée qui officie aussi comme infirmière, a inauguré un système de casiers réfrigérés. Ils sont accessibles sur place en autonomie. L’été, lors de la montée à l’alpage de Joux (1 849 mètres), elle fait découvrir son métier aux petits et grands. Et leur enseigne comment cohabiter harmonieusement avec les troupeaux.

Infos pratiques

Où loger ?

- Le dôme du refuge du Mont-Joly (nouvel hébergement d’altitude avec vue panoramique, accès à pied) – refuge-mont-joly.com

- Les Sources de Canopée (nouvelle résidence avec appartements (2-10 personnes) + espace bien-être) à Saint-Gervais – terresens-hr.com

- Plan B (mix hôtel et auberge de jeunesse) à Saint-Gervais – planb-livingsaintgervais.com

Où se restaurer ?

- La Table d’Armante (restaurant gastronomique* de l’hôtel Armancette) à Saint-Nicolas-de-Véroce – 04 50 78 66 00

- La Ferme de Cupelin (cuisine savoyarde et transalpine, belle vue sur le Mont-Blanc) à Saint-Gervais – lafermedecupelin.com

- La Maison des Pratz (café, bar et restaurant, terrasse et pétanque) à Saint-Gervais – 07 60 97 54 61

À ne pas manquer

- Les 4 et 5 juillet : trail Montagn’hard à Saint-Nicolas-de-Véroce

- Le 18 juillet : course du Nid d’Aigle depuis le parc thermal du Fayet jusqu’au Nid d’Aigle

- Du 28 au 31 juillet : Théâtre dans les alpages (théâtre en plein air) à Bionnassay

- Le 2 août : Fête des guides (messe, défilé) avec les guides du Val Montjoie à Saint-Gervais

- 3 au 7 août : Rencontre musique et patrimoine du Mont-Blanc (concerts de musique classique, conférences et randonnées). À l’église de Saint-Nicolas-de-Véroce et alentour

- 12 au 14 août : Les sommets de Saint-Gervais-Mont-Blanc. Nouveaux concerts avec des jeunes talents de l’Orchestre national de France et des chanteurs de la scène lyrique internationale. À Saint-Nicolas-de-Véroce

- 22 au 23 août : rencontre folklorique La Rioule (danses traditionnelles) à Saint-Gervais

- Le 28 août au soir : ravitaillement de l’UTMB (prestigieuse course de trail) à Saint-Gervais

Comment s’y rendre ?

- En voiture : 2 heures 30 depuis Lyon par l’A40

- En train : TER Lyon – Saint-Gervais Le Fayet. Entre 3 heures 30 et 4 heures 30. Correspondance à Bellegarde-sur-Valserine et éventuellement Annemasse ou Genève