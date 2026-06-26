Le musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole valorise sa collection d’art américain exposant notamment Frank Stella, figure majeure de l’art abstrait.

Le MAMC+, musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, propose trois expositions, les deux premières illustrant une saison étasunienne dans le cadre du 250e anniversaire de la Déclaration d’indépendance des États-Unis, qui puisent dans la collection d’art américain du musée en dialogue avec celles d’institutions outre-Atlantique.

Frank Stella, Fladrine, 1994, Acrylique sur toile, 335 × 731,5 × 7 cm Collection MAMC+, inv. 98.7.1 Achat réalisé avec l’aide du Fonds régional d’acquisition pour les musées, cofinancé par l’État et la Région Rhône-Alpes, 1998. Photo : Cyrille Cauvet / MAMC+. © Adagp, Paris, 2026

Minimal / Maximal est une rétrospective inédite consacrée à Frank Stella (1936-2024), artiste révolutionnaire qui n’a cessé de renouveler l’art abstrait, inventeur des toiles découpées, explorant les couleurs saturées et les formes géométriques irrégulières, allant jusqu’à créer vers les années 1980 des peintures transformées en véritables sculptures.

Déployée sur plus de 1 000 m2, partant des trois grandes peintures exceptionnelles conservées au musée, l’exposition dévoile pour la première fois au public français les recherches qu’il a menées depuis 1950 avec une centaine de pièces illustrant les techniques expérimentées – peinture, sculpture, estampe, architecture – expliquant l’évolution de son travail avec par exemple la série des Black Paintings (peintures noires) qui marque son entrée fracassante dans le monde de l’art new-yorkais dans les années 60 et la période 1990-2024 où la réunion de deux tableaux monumentaux et d’un lot de sculptures et de reliefs récents démontre son exploration de nouveaux matériaux et de technologies avancées.

La deuxième exposition Flying Colors – Dialogue avec les collections du Minneapolis Institute of Art réunit 150 œuvres d’une quarantaine d’artistes étasuniens issues des collections du Minneapolis Institute of Art (Mia) et du MAMC+ qui vont de 1950 à aujourd’hui.

Photo : Cyrille Cauvet / MAMC+ © Adagp, Paris, 2026

Elle rappelle également que durant la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont accueilli de nombreux artistes européens en quête de renouveau et de liberté. On trouve notamment Beauford Delaney, Morris Louis, Roy Lichtenstein et Kenneth Noland. La troisième exposition, À déchiffrer.

Suivre les traces dans les collections, met en valeur, autour d’une thématique, une sélection d’œuvres issues des 23 000 qui constituent la collection du musée. Elle invite le public à déchiffrer leurs formes, leurs couleurs, le sens que les artistes leur donnent, expérimentant une approche immersive de l’histoire de l’art.

Trois expositions à découvrir – Du 27 juin au 3 janvier 2027 au MAMC+, musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole – mamc.saint-etienne.fr