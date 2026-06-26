Indemnités des élus à Lyon : les conseillers d’arrondissement reconnus, mais rien pour ceux sans délégation

Lors du conseil municipal ce jeudi, les élus ont voté une revalorisation des indemnités des maires d’arrondissement, des adjoints et des conseillers municipaux. Les conseillers d’arrondissement délégués, eux, se voient doter pour la première fois d’une indemnité de 501 euros brut par mois.

Plus de reconnaissance, mais pas encore suffisante pour l’opposition. À l’occasion du conseil municipal jeudi 25 juin, le maire de Lyon, Grégory Doucet, a soumis au vote une délibération augmentant les indemnités des maires d’arrondissement, des adjoints et des conseillers municipaux, passant ainsi de 1 418 euros brut mensuels à 1 630 euros. Les conseillers d’arrondissement délégués toucheront, eux, "pour la première fois" une indemnité de 501 euros brut par mois.

"Une injustice" que le maire a souhaité "corriger" pour reconnaître "le rôle essentiel" des élus, a-t-il souligné. Et d’ajouter : "501 euros brut par mois, c’est bien en dessous de ce que représente l’engagement de ces élus. C’est un premier acte fort de reconnaissance et une rupture avec des décennies d’invisibilisation du travail de proximité."

Mais ces nouvelles indemnités ne sont pas "un chèque en blanc", a prévenu Grégory Doucet, qui attend des "contreparties fortes." Concrètement, les conseillers d'arrondissement délégués verront ainsi leurs indemnités réduire en cas d'absence non-justifiée.

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Rien pour les conseillers d’arrondissement sans délégation

Si l’opposition a estimé que cette première reconnaissance était juste, les groupes Lyon humaniste et démocrate, La France Insoumise (LFI) et Cœur lyonnais ont souhaité intégrer les conseillers d’arrondissement sans délégation, "aujourd’hui, purement et simplement oubliés du calcul", a déploré Amaïa Sainz-Ruiz (LFI). Ainsi, Francois-Xavier Pénicaud (Lyon humaniste et démocrate) a proposé de maintenir les indemnités des maires d’arrondissement à leur niveau pour mieux repartir les enveloppes pour créer une indemnité de 100 brut pour les conseillers d’arrondissement sans délégation.

Quasiment d'une même voix, Amaïa Sainz-Ruiz a estimé que la délibération de l’exécutif augmentait "celles et ceux qui sont déjà augmentés et laisse les élus de proximité à ras du plancher." Son groupe a donc proposé de conserver les indemnités votées en avril et de "redéployer les marges dégagées vers les élus d’arrondissements" portant les indemnités des conseillers d’arrondissement délégués à 712 euros et de créer une indemnité de 450 euros pour ceux sans délégation. Quelques minutes plus tard, Catherine Voisin-Moulinier (Cœur lyonnais), "pour rester dans une enveloppe constante avec une répartition plus juste" et faire "un premier pas vers la reconnaissance" des élus d’arrondissement sans délégation, proposait "un défraiement extrêmement modique de l’ordre de 82 euros par mois."

Ces trois amendements ont toutefois été rejetés lors du vote.

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