Football Féminin - Mylène Chauvot : "Adapter l’offre à la demande"

Entretien avec Mylène Chauvot, présidente de la commission féminine et présidente déléguée du district de Lyon et du Rhône. 12 sélections en équipe de France, quadruple championne de France avec le FC Lyon en 1991, 1993, 1995 et 1998.

Lyon Capitale : Comment se porte le football féminin dans le district du Rhône ?

Mylène Chauvot : Plutôt bien. On a franchi la barre des 4 000 licenciées l’année dernière, on est le premier district en France. Sur nos 180 clubs, il y en a 70 qui accueillent des joueuses. Le déclic a été l’année 2011 où l’on a fêté notre millième licenciée. Lors de la Coupe du monde en Allemagne, les Françaises ont fini à la quatrième place et cela a donné envie à de nombreuses filles de pratiquer. Il ne faut pas oublier qu’il n’y a pas si longtemps que ça, une jeune fille qui voulait faire du football devait jouer dans une équipe de garçons. Et à certains âges, elles ne veulent plus. Du coup, notre philosophie en tant qu’instance a été d’être à l’écoute des clubs. C’est pour cela qu’on a lancé un championnat U11 et U13 féminin, c’est-à-dire une pratique 100 % féminine pour ces catégories-là. En 2011, on l’a fait pour les U15 et U18 afin de sortir les adolescentes de la pratique adulte. C’est une grande réussite. À titre d’exemple, en U15, cette saison, on a plus de 30 équipes engagées réparties dans le département du Rhône.