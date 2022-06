Alors que le système français de santé souffre d’un manque de sang, la Journée mondiale des donneurs de sang sera l’occasion d’une collecte exceptionnelle à Lyon du 13 au 15 juin.

Et si c’était cette fois ? Pour tous ceux qui disent régulièrement vouloir donner leur sang – et même pour tous les autres – la Journée mondiale des donneurs de sang du 14 juin peut être l'occasion d’apporter son aide aux soignants. Pour les journées du lundi 13, mardi 14 et mercredi 15 juin, la Ville et la Métropole de Lyon organisent des collectes spéciales pour pallier le potentiel manque de sang.

Ainsi, deux collectes exceptionnelles sont prévues :

Le 13 juin à l’Auditorium de Lyon ;

à l’Auditorium de Lyon ; Le 14 et 15 juin à la Cité Internationale de la Gastronomie de 9h à 14h et de 15h30 à 19h.

En 2021, la Cité Internationale de la Gastronomie – au sein du Grand Hôtel-Dieu – avait accueilli 687 donneurs de sang à cette occasion. En offrant des crêpes pendant les trois jours, le réseau des Toques Blanches Lyonnaise apporte son soutien à l’évènement.

Occasion de remercier les donneurs et de faire un rassemblement autour de la question du don du sang, deux tables rondes seront également organisées (inscription ici et ici). L’objectif : sensibiliser un public plus large sur l’importance de ces dons.

30 000 poches de sang manquantes

En effet, le système de santé, malmené par une crise durable, manque aujourd’hui de 30 000 poches de sang pour atteindre un niveau de confort en terme de besoins en produits sanguins.

L’Établissement Français du Sang (EFS) a réussi, grâce aux bénévoles et aux donneurs, à faire qu’aucun malade n’arrive à manquer d’une poche de sang durant la crise sanitaire. Le 12 juin, l’EFS va aussi lancer sa campagne #DonneursDeSangTousSoignants pour montrer que tous les Français sont en capacité d’aider les soignants dans leur objectif de continuer à sauver des vies.

Infos pratiques : prise de rendez-vous ici ou sur l’appli « Don du sang »