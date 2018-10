Najat Vallaud-Belkacem “pas convaincue” par Macron et Collomb

Celle qui a été élue “Lyonnaise de l'année” en 2007 par Lyon Capitale était l'invitée de France Inter ce matin pour parler de sa nouvelle vie professionnelle.

Interviewée ce vendredi matin sur France Inter sur sa nouvelle vie de directrice de collection chez Fayard, Najat Vallaud-Belkacem s'est aussi dite “pas convaincue depuis un an et demi” par le gouvernement Macron. Celle qui a été élue “Lyonnaise de l'année” en 2007 par Lyon Capitale, comme l'a souligné le Ali Baddou, ne s'est pas vraiment attardé sur le retour de Collomb à Lyon. “Qu'il s'agisse des sortants ou des restants, cette équipe ne me convainc pas”, a-t-elle répété. “J'ose espérer que chacun s'en rende compte maintenant. Peut-être qu'il y a eu un aveuglement au printemps 2017, c'est ce que j'ai constaté sur le terrain en 2017. Mais cet aveuglement semble se dissiper peu à peu”, a-t-il analysé. Un “aveuglement” qui l'a fait perdre largement aux législatives faces à Bruno Bonnell à Villeurbanne (60,32 % Bonnell, 39,68 % Vallaud-Belkacem)