Un député du Rhône sèche l'Assemblée nationale pour la Ryder Cup

Selon le Canard enchaîné, Cyrille Isaac-Sibille a franchi sans permission les services de sécurité de la Ryder Cup pour assister à l'entraînement de joueurs la semaine passée.

Le 26 septembre dernier, deux individus non identifiés s'introduisent sur le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines via l'hôtel Novotel pour assister à l'entraînement des joueurs de la Ryder Cup. Branle-bas de combat dans les services d'ordre de cette compétition à la renommée internationale dans un contexte sécuritaire tendu. Très vite repérés, les deux hommes sont contrôlés. Surprise, il s'agit de deux députés MoDem : Cyrille Isaac-Sibille et Jimmy Pahun, rapporte le Canard enchaîné. Les deux hommes avaient préféré les greens aux bancs de l'Assemblée nationale où avait lieu la séance des questions au gouvernement. Magnanimes, les organisateurs, face au CV des deux indésirables, ont décidé de les laisser assister à l’entraînement.