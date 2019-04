Lyon : un Bordelais arrêté en train de convoyer de la drogue vers Grenoble

Deux personnes, dont un Bordelais, ont été arrêtées lundi à la gare de Perrache alors qu'ils transportaient des stupéfiants de Bordeaux à Grenoble pour une tierce personne.

Un Bordelais de 21 ans (5 antécédents judiciaires) et une femme de 23 ans ont été arrêtés lundi à la gare de Perrache. L'homme était en possession de 224 g d’herbe de cannabis et de 0,5 g de cocaïne. La femme était en possession d’1 g d’herbe de cannabis, de 23,5 g de cocaïne et d’une matraque télescopique. Ils déclaraient avoir accepté de transporter les stupéfiants de Bordeaux à Grenoble à la demande d’une personne dont ils taisaient le nom. Les policiers ont voulu saisir le téléphone du suspect qui a refusé de donner le code de déblocage de son téléphone. Les deux vont être présentés au parquet ce jeudi pour “détention, acquisition, transport et usage de stupéfiant, transport d’arme prohibée et refus de remettre aux autorités un code crypté”.