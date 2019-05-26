Politique
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Élections européennes 2019 : les résultats à Francheville

  • par Justin Boche

    • À Francheville (Rhône), c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.

    Abstention :42,34 %

    Votants : 57,66 %

    Liste

    Nuance

    Conduite par

    Voix

     % Ins.

     % Exp.

    LA FRANCE INSOUMISE

    LFI

    Mme AUBRY Manon

    193

    2,02

    3,58

    UNE FRANCE ROYALE

    LDVD

    M. DE PREVOISIN Robert

    1

    0,01

    0,02

    LA LIGNE CLAIRE

    LEXD

    M. CAMUS Renaud

    0

    0,00

    0,00

    PARTI PIRATE

    LDIV

    Mme MARIE Florie

    3

    0,03

    0,06

    RENAISSANCE

    LREM

    Mme LOISEAU Nathalie

    1 681

    17,62

    31,18

    DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE

    LDIV

    M. TRAORÉ Hamada

    0

    0,00

    0,00

    ENSEMBLE PATRIOTES

    LEXD

    M. PHILIPPOT Florian

    15

    0,16

    0,28

    PACE

    LDIV

    M. ALEXANDRE Audric

    1

    0,01

    0,02

    URGENCE ÉCOLOGIE

    LECO

    M. BOURG Dominique

    36

    0,38

    0,67

    LISTE DE LA RECONQUÊTE

    LEXD

    M. VAUCLIN Vincent

    0

    0,00

    0,00

    LES EUROPÉENS

    LUDI

    M. LAGARDE Jean-Christophe

    170

    1,78

    3,15

    ENVIE D'EUROPE

    LUG

    M. GLUCKSMANN Raphaël

    338

    3,54

    6,27

    PARTI FED. EUROPÉEN

    LDIV

    M. GERNIGON Yves

    0

    0,00

    0,00

    INITIATIVE CITOYENNE

    LDIV

    M. HELGEN Gilles

    0

    0,00

    0,00

    DEBOUT LA FRANCE

    LDLF

    M. DUPONT-AIGNAN Nicolas

    119

    1,25

    2,21

    ALLONS ENFANTS

    LDIV

    Mme CAILLAUD Sophie

    1

    0,01

    0,02

    DÉCROISSANCE 2019

    LECO

    Mme DELFEL Thérèse

    0

    0,00

    0,00

    LUTTE OUVRIÈRE

    LEXG

    Mme ARTHAUD Nathalie

    17

    0,18

    0,32

    POUR L'EUROPE DES GENS

    LCOM

    M. BROSSAT Ian

    55

    0,58

    1,02

    ENSEMBLE POUR LE FREXIT

    LDIV

    M. ASSELINEAU François

    43

    0,45

    0,80

    LISTE CITOYENNE

    LDVG

    M. HAMON Benoît

    129

    1,35

    2,39

    À VOIX ÉGALES

    LDIV

    Mme TOMASINI Nathalie

    1

    0,01

    0,02

    PRENEZ LE POUVOIR

    LRN

    M. BARDELLA Jordan

    642

    6,73

    11,91

    NEUTRE ET ACTIF

    LDIV

    Mme CORBET Cathy Denise Ginette

    0

    0,00

    0,00

    RÉVOLUTIONNAIRE

    LEXG

    M. SANCHEZ Antonio

    0

    0,00

    0,00

    ESPERANTO

    LDIV

    M. DIEUMEGARD Pierre

    4

    0,04

    0,07

    ÉVOLUTION CITOYENNE

    LDIV

    M. CHALENÇON Christophe

    3

    0,03

    0,06

    ALLIANCE JAUNE

    LDIV

    M. LALANNE Francis

    16

    0,17

    0,30

    UNION DROITE-CENTRE

    LLR

    M. BELLAMY François-Xavier

    657

    6,89

    12,19

    EUROPE ÉCOLOGIE

    LVEC

    M. JADOT Yannick

    1 153

    12,09

    21,39

    PARTI ANIMALISTE

    LDIV

    Mme THOUY Hélène

    101

    1,06

    1,87

    LES OUBLIES DE L'EUROPE

    LDIV

    M. BIDOU Olivier

    7

    0,07

    0,13

    UDLEF

    LDIV

    M. PERSON Christian Luc

    0

    0,00

    0,00

    EUROPE AU SERVICE PEUPLES

    LDIV

    M. AZERGUI Nagib

    5

    0,05

    0,09
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