Élections européennes 2019 : les résultats à Francheville

À Francheville (Rhône), c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention :42,34 %
Votants : 57,66 %
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Liste
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Nuance
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Conduite par
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Voix
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% Ins.
|
% Exp.
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LA FRANCE INSOUMISE
|
LFI
|
Mme AUBRY Manon
|
193
|
2,02
|
3,58
|
UNE FRANCE ROYALE
|
LDVD
|
M. DE PREVOISIN Robert
|
1
|
0,01
|
0,02
|
LA LIGNE CLAIRE
|
LEXD
|
M. CAMUS Renaud
|
0
|
0,00
|
0,00
|
PARTI PIRATE
|
LDIV
|
Mme MARIE Florie
|
3
|
0,03
|
0,06
|
RENAISSANCE
|
LREM
|
Mme LOISEAU Nathalie
|
1 681
|
17,62
|
31,18
|
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|
LDIV
|
M. TRAORÉ Hamada
|
0
|
0,00
|
0,00
|
ENSEMBLE PATRIOTES
|
LEXD
|
M. PHILIPPOT Florian
|
15
|
0,16
|
0,28
|
PACE
|
LDIV
|
M. ALEXANDRE Audric
|
1
|
0,01
|
0,02
|
URGENCE ÉCOLOGIE
|
LECO
|
M. BOURG Dominique
|
36
|
0,38
|
0,67
|
LISTE DE LA RECONQUÊTE
|
LEXD
|
M. VAUCLIN Vincent
|
0
|
0,00
|
0,00
|
LES EUROPÉENS
|
LUDI
|
M. LAGARDE Jean-Christophe
|
170
|
1,78
|
3,15
|
ENVIE D'EUROPE
|
LUG
|
M. GLUCKSMANN Raphaël
|
338
|
3,54
|
6,27
|
PARTI FED. EUROPÉEN
|
LDIV
|
M. GERNIGON Yves
|
0
|
0,00
|
0,00
|
INITIATIVE CITOYENNE
|
LDIV
|
M. HELGEN Gilles
|
0
|
0,00
|
0,00
|
DEBOUT LA FRANCE
|
LDLF
|
M. DUPONT-AIGNAN Nicolas
|
119
|
1,25
|
2,21
|
ALLONS ENFANTS
|
LDIV
|
Mme CAILLAUD Sophie
|
1
|
0,01
|
0,02
|
DÉCROISSANCE 2019
|
LECO
|
Mme DELFEL Thérèse
|
0
|
0,00
|
0,00
|
LUTTE OUVRIÈRE
|
LEXG
|
Mme ARTHAUD Nathalie
|
17
|
0,18
|
0,32
|
POUR L'EUROPE DES GENS
|
LCOM
|
M. BROSSAT Ian
|
55
|
0,58
|
1,02
|
ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|
LDIV
|
M. ASSELINEAU François
|
43
|
0,45
|
0,80
|
LISTE CITOYENNE
|
LDVG
|
M. HAMON Benoît
|
129
|
1,35
|
2,39
|
À VOIX ÉGALES
|
LDIV
|
Mme TOMASINI Nathalie
|
1
|
0,01
|
0,02
|
PRENEZ LE POUVOIR
|
LRN
|
M. BARDELLA Jordan
|
642
|
6,73
|
11,91
|
NEUTRE ET ACTIF
|
LDIV
|
Mme CORBET Cathy Denise Ginette
|
0
|
0,00
|
0,00
|
RÉVOLUTIONNAIRE
|
LEXG
|
M. SANCHEZ Antonio
|
0
|
0,00
|
0,00
|
ESPERANTO
|
LDIV
|
M. DIEUMEGARD Pierre
|
4
|
0,04
|
0,07
|
ÉVOLUTION CITOYENNE
|
LDIV
|
M. CHALENÇON Christophe
|
3
|
0,03
|
0,06
|
ALLIANCE JAUNE
|
LDIV
|
M. LALANNE Francis
|
16
|
0,17
|
0,30
|
UNION DROITE-CENTRE
|
LLR
|
M. BELLAMY François-Xavier
|
657
|
6,89
|
12,19
|
EUROPE ÉCOLOGIE
|
LVEC
|
M. JADOT Yannick
|
1 153
|
12,09
|
21,39
|
PARTI ANIMALISTE
|
LDIV
|
Mme THOUY Hélène
|
101
|
1,06
|
1,87
|
LES OUBLIES DE L'EUROPE
|
LDIV
|
M. BIDOU Olivier
|
7
|
0,07
|
0,13
|
UDLEF
|
LDIV
|
M. PERSON Christian Luc
|
0
|
0,00
|
0,00
|
EUROPE AU SERVICE PEUPLES
|
LDIV
|
M. AZERGUI Nagib
|
5
|
0,05
|
0,09