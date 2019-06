Un homme de 46 ans tué par arme à feu près de Lyon

Le corps d'un homme de 46 ans a été retrouvé devant le garage d'une maison ce vendredi à Saint-Bonnet-de-Mure.

Ce vendredi, un homme de 46 ans a été tué par arme à feu à Saint-Bonnet-de-Mure dans le Sud-Est du Rhône, rapporte Le Progrès. Un événement qui a eu lieu au lieu-dit Le Mezely, rue Jean-François Veyret. On ne connaît pas pour le moment l'identité de la victime ni les circonstances dans lesquelles il a perdu la vie. Son corps a été retrouvé devant le garage d'une maison et le décès a été constaté aux alentours de midi, écrit le quotidien. Les secours et les enquêteurs sont sur les lieux.