Près de Lyon : elle tente d’échapper à son mari en sautant par la fenêtre

À Saint-Priest, une femme de 47 ans aurait sauté par la fenêtre pour échapper à son mari violent. De son côté, ce dernier a expliqué ce geste par l'état dépressif de son épouse.

Une femme a sauté par la fenêtre de son appartement, lundi 24 juin à Saint-Priest. D'après ses déclarations elle a tenté d’échapper à son mari qui aurait essayé de la noyer dans la baignoire et de l'étrangler. Selon le Progrès, ses jours ne sont pas en danger, mais elle souffre de traumatismes multiples. Le couple est actuellement en instance de divorce. De son côté, le mari a présenté une version différente de celle de sa femme. Il a assuré que cette dernière était dépressive et qu'elle aurait tenté de mettre fin à ses jours. Il a été présenté au parquet et laissé libre.