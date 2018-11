Lyon : l'évadé du palais de Justice a été retrouvé

Un détenu de 26 ans s'est offert deux semaines de cavale. Simulant un malaise, il s'était échappé du palais de Justice de Lyon le 8 novembre, par la grande porte.

L'homme attendait de rejoindre la maison d'arrêt de Corbas dans une cellule au sein du petit dépôt du Palais de Justice de Lyon. Il a finalement réussi à s'en évader le 8 novembre dernier. Simulant un malaise, il avait été extrait de la cellule pour bénéficier de soins. Le mystère plane encore sur la manière dont il est parvenu à se débarrasser de ses menottes avant de se fondre dans le groupe de personnes remises en liberté ce soir-là. Le détenu de 26 ans s'est alors échappé au nez et à la barbe de forces de l'ordre. Une surveillance des lieux qu'il fréquentait et où il pourrait se rendre a été mise en place afin de le retrouver. Après deux semaines de cavale, il a finalement été interpellé ce mercredi 21 novembre dans l'après-midi dans un snack de Villeurbanne. Selon Le Progrès, il est le troisième détenu parvenu à s'échapper du Palais de Justice : l'un s'était échappé par une fenêtre, l'autre avait sauté d'un box non vitré pour s'échapper par une sortie de secours. Tous se sont finalement fait rattraper quelques semaines plus tard.