Lyon : il tente de mettre le feu à l'autel d'une église

Un habitant de Sainte-Foy-lès-Lyon a été interpellé en train de mettre le feu à l'autel d'une église.

Un Fidésien quarantenaire, avec 23 antécédents judiciaires sur son casier, a été arrêté ce lundi à 14h30, place Xavier Ricard. Un peu plus tôt, il brisait un prie-Dieu dans l'église située sur la place et dégradait l’autel en mettant le feu à une nappe (10 cm2 brûlés). Après son arrestation, il tenait des propos incohérents et ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Le suspect a été hospitalisé en milieu psychiatrique. Une enquête est en cours pour “détérioration d’un monument ou objet d’utilité publique”.