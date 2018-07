Pop : Fourvière propose la Belle

Ce mercredi à Fourvière, Belle & Sebastian, un groupe Écossais qui ne s’est jamais produit dans la région.

Bien sûr, la venue de Belle & Sebastian à Fourvière ne va peut-être pas décoiffer tout le public potentiel des Nuits. Mais elle risque de défriser une bonne partie de ceux qui, il y a vingt ans, ont été séduits par la pop-folk délicate d’un collectif venu de la pluvieuse Glasgow qui n’avait pas son pareil pour réchauffer les cœurs. Plus de vingt ans après, malgré quelques changements d’effectif et un léger virage stylistique, la bande du timide mais inspiré Stuart Murdoch (l’une des meilleures combinaisons compositeur-parolier de sa génération) est toujours là. Et ses morceaux, ceux de jadis, sont toujours aussi émouvants. Enfin, dernier argument, massue : Belle & Sebastian ne s’est jamais produit dans la région et guère plus dans la France entière. Il n’est pas dit que ça se reproduise de sitôt.

Belle & Sebastian – Mercredi 18 juillet à 21h au théâtre antique dans le cadre des Nuits de Fourvière.

1re partie : Nits