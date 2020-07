Lyon : de nouvelles têtes d'affiche pour le Felyn Stadium Festival

Le festival organisé dans le stade de l'Olympique lyonnais les 18 et 19 juin 2021 connaît déjà quatre de ses têtes d'affiche.

Annulé en 2020 à cause de la crise du coronavirus, le Felyn festival, qui aura lieu dans le Parc OL les 18 et 19 juin 2021 connaît déjà quatre de ses têtes d’affiche. Le vendredi, Black Eyed Peas et Macklemore se partageront la scène du stade tandis que The Hives et les Red Hot Chili Peppers en prendront possession le samedi.

La suite de la programmation du Felyn Stadium Festival sera dévoilée à la rentrée. La billetterie est déjà ouverte. Tous les billets achetés en 2020 sont automatiquement reportés pour l’édition 2021.

Les modalités de report et de remboursement sont désormais disponibles ici.