La compagnie Phalsbourg s'occupera de la salle Rameau

La ville de Lyon a choisi la compagnie Phalsbourg pour s'occuper de la salle Rameau.

Le maire de Lyon Georges Képénékian, l’adjoint aux finances Richard Brumm, de l’adjointe à l’Immobilier Nicole Gay, de l’adjoint à la Culture Loïc Graber, ainsi que de Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement ont choisi la compagnie Phalsbourg comme lauréat de la consultation pour la réhabilitation de la salle Rameau. Elle portera un projet avec le cabinet d'architectes Perrot & Richard, Cécile Rémond (architecte du patrimoine), pour un réaménagement de la salle de 500 à 840 places, avec un traitement acoustique, une reconfiguration de la scène et des balcons. Un espace de "culture court" au rez-de-chaussée avec lieu de vie, boutiques et animations culturelles. Le lieu se voudra accessible avec vue panoramique et espace de restauration. La mise à disposition de l'édifice est accompagnée d'un bail emphytéotique d'une durée de 60 ans. La ville retrouvera ce bien construit en 1908 à échéance. L'objectif est d'organiser plus de 200 événements par an, avec concerts, cirques, conférences universitaires, débats et accueil de l'Orchestre de Chambre de Lyon. Cette proposition sera soumise au vote du conseil municipal.