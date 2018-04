Il y a 20 ans : les deux compères

Il y a 20 ans dans Lyon Capitale – En 1998, Lyon Capitale reviens sur les élections législatives ayant eu lieu moins d'un an auparavant et qui ont vu la droite locale tomber dans les bras du Front National.

On parlait encore du RPR, de l'UDF... et déjà de l'attraction d'une partie de la droite française pour le Front National. Aux législatives de 1997 qui verront Lionel Jospin emporter la majorité à l'assemblée nationale, Charles Millon, membre de l'UDF, remporte la première circonscription de l'Ain grâce aux voix du FN. Loin d'être un calcul de dernière minute, Lyon Capitale révèle en ce mois d'avril 1998 qu'il s'agissait bel et bien d'une stratégie préparée à l'avance avec Marc Fraysse et par le biais d'une organisation montée pour l'occasion : Tous pour Lyon.