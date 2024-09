Expo : coupoles baroques à la galerie Valérie-Eymeric 

Présenté en résonance avec la Biennale d’art contemporain de Lyon, Les coupoles (monade 221.010) est la nouvelle série d’une recherche entamée autour du baroque par Frédéric Galliano.

Ses œuvres qui figurent des coupoles d’églises baroques s’appuient sur la technique du “shaped canvas” (des peintures réalisées sur des toiles non rectangulaires, souvent rondes et triangulaires, à la fois picturales et sculpturales et dont la surface n’est pas plane).

Cette approche permet à l’œuvre de s’émanciper que ce soit dans la forme (arrondie, dynamique, mouvante, complexe) ou dans les couleurs et les effets. Ainsi, il dessine des formes de coupoles qu’il colle sur des plaques de médium découpées et qui semblent flotter dans l’espace tout en l’imprégnant d’une présence physique puissante. Elles renvoient à celles des églises baroques dont l’éclairage rasant très particulier donne l’impression qu’elles décollent du plafond et même s’envolent vers le dôme !

Les coupoles (monade 221.010) - Frédéric Galliano – Du 12 septembre au 19 octobre, à la galerie Valérie-Eymeric