Canicule : six départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

Six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune canicule ce jeudi 19 juin 2025.

La chaleur, qui était déjà présente à Lyon et dans toute la région depuis le début de la semaine, va s'intensifier ce jeudi. Si le thermomètre ne devrait pas dépasser les 33 degrés à Lyon et dans la métropole lyonnaise, Météo France a placé six départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance canicule ce jeudi.

Il s'agit du Rhône, de l'Isère, de la Drôme, de l'Ardèche, du Puy-de-Dôme et du Cantal. Les températures pourraient s'envoler et la nuit prochaine ne elles ne devraient pas redescendre sous les 20 degrés.

A noter que les journées de vendredi et de samedi s'annoncent encore plus chaude qu'aujourd'hui, avec des températures qui devraient frôler les 40 degrés dans certains coins de la région.