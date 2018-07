Agenda du week-end : que faire à Lyon les 20, 21 et 22 juillet ?

Quoi de mieux pour terminer une semaine euphorique (victoire des Bleus oblige) par une fiesta thème 1998 ou une initiation aux danses latines ? Pour ne pas s’ennuyer ce week-end malgré la fin de la Coupe du monde, Lyon Capitale sélectionne pour vous les meilleurs événements.

Apprendre la danse latine à Bellecour

Ce vendredi soir, L’Effet Mer vacances urbaines expérimentales invite le grand public à participer aux cours de danse latine au coeur de Bellecour.

Entrée pour les non abonnés à 6 euros, à 20h. Informations pratiques

Fêter la Belgique au restaurant

Nostalgique de la fête du 14 juillet ? Samedi 21 juillet c’est la fête nationale Belge ! Le restaurant belge Ah Non Peut Etre vous accueille toute la journée pour fêter la Belgique. De 11h à 15h le restaurant propose un brunch (aux saveurs 100 % belges bien-sûr) suivi d’un bar à frites de 16h à minuit. De nombreuses surprises sont prévues.

De 11h à minuit, Restaurant Ah Non Peut Etre (Lyon 6e). Informations pratiques.

Retourner en 1998 le temps d’une soirée

2018 c’est génial mais 1998 c’était bien aussi. Pour revivre une année historique pour le football français en chansons, rendez-vous samedi 21 juillet dans les locaux de L’Effet Mer vacances urbaines expérimentales. Un verre de vin ou une bière vous est offerte si vous venez avec votre maillot des Bleus édition 98 ou une photo de vous pendant le mondial 1998.

De 19h à 22h, entrée à 6 euros pour les non abonnés, L’Effet mer vacances expérimentales (Lyon 2e). Informations pratiques.

Jouer au photographe le temps d’un après-midi

Samedi 21 juillet, The Photo academy organise un Photowalk, balade photographique, avec 40 personnes pour sortir en ville et réaliser une série des clichés autour d’un jeu à 5 thèmes à découvrir. Ouvert à tous les niveaux.

Entrée gratuite, de 17h à 20h. Informations pratiques.

Flâner au ZOO art show

Il ne reste plus que deux week-ends pour découvrir les cultures sub urbaines au cours d’une exposition gratuite dans le 6e arrondissement. Les visiteurs pourront admirer les oeuvres de 40 artistes : au programme graffitis, post-graffitis, illustrations, tatouage et photographie.

ZOO art show : exposition ouverte le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 13h à 18h jusqu’au 29 juillet. Informations pratiques.

S’initier au tango argentin place Guichard

Dans le cadre du festival Tout l’Monde Dehors, les équipes de Tango de Soie proposent un bal en plein air accompagné d’une initiation au tango argentin dimanche 22 juillet. La musique résonnera dès 19h30, le temps de s’échauffer avant le cours de danse de 20h.

De 19h30 à 23h, place Guichard- Bourse du Travail (Lyon 3e), Gratuit. Informations pratiques.