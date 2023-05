Quoi de neuf à Lyon ?

Les nouveautés 100% lyonnaises

Des pizzas, et bien plus encore

Murs en pierres apparentes, tables style bistrot, bar à cocktails, ambiance musicale, lumière tamisée… la pizzéria napolitaine N° 900 a tout du nouveau restaurant de quartier branché. Pour aiguiser vos papilles, commencez par quelques arancinis, des polpettes ou encore une polenta aux oignons caramélisés, sel de truffe, ricotta… Côté pizzas, vous avez le choix entre les rouges et les blanches. Mais quelles que soient vos préférences, vous vous régalerez avec la pâte croustillante à souhait et les ingrédients frais et originaux. Mention spéciale pour la pizza au jambon truffé, garnie de champignons rôtis, mozzarella di buffala, pecorino… La carte des desserts ravira les becs sucrés, entre la tartelette ricotta et abricots du Vésuve, la pizza choco-noisette ou encore le traditionnel tiramisu.

Pizzéria N° 900 – 11, rue Laurencin, Lyon 2e

Nouveau temple de la créativité et du design

Studio d’architecture lyonnais, Craie Craie a été créé en 2020 par l’architecte d’intérieur et directrice artistique Célia Reubrecht. Aujourd’hui, le studio s’installe rue Auguste-Comte et complète son activité avec un concept store showroom. En déambulant dans ce haut lieu de la créativité, pop et coloré, tous les amateurs de belles pièces de décoration, de mobilier original et de luminaires tendance trouveront leur bonheur. Sans oublier une sélection d’objets design, joyeux et hors du commun, ainsi que des produits de petite épicerie pour les fins gourmets.

Maison Craie Craie – 17, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Soins marins

Fraîchement installé en Presqu’île, le nouveau spa Algotherm utilise des produits aux actifs marins reconnus pour leur grande compatibilité avec la peau avec notre peau. De quoi garantir une efficacité optimale des soins corps et visage proposés. Dans un espace dédié, vous bénéficierez d’un diagnostic de peau avant d’intégrer l’une des six cabines et de profiter d’une prestation complètement personnalisée, réalisée avec des technologies de haute précision. Évidemment, ici, on est à l’écoute et on tient compte des besoins et attentes de chacun. Cerise sur le gâteau : le design élégant et épuré des lieux, en harmonie avec la philosophie des soins.

Dermo Ocean Spa Algotherm – 49, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

Savoir-faire français

Créé en 2012, le salon du Made in France se décline en région et, pour cette troisième édition, pose ses valises à Lyon. Lors de cette nouvelle édition, il investira les 1 700 m2 de la Sucrière, en vue d’accueillir les 10 000 visiteurs attendus. L’occasion de découvrir une multitude d’exposants dans les domaines de la décoration, mode et accessoires, cosmétique, enfance, gastronomie… Parmi les marques présentes, quelques pépites lyonnaises sont à dénicher, comme Les Poulettes Fitness et leurs vêtements de sport recyclés pour femmes, les jeans écologiques et éthiques en lin du Gaulois Jeans, la lingerie écoresponsable Bott ou encore les ravissants puzzles Tadaaam.

Le salon du Made in France – Les 6 et 7 mai, à la Sucrière, 49-50, quai Rambaud, Lyon 2e – www.mifexpo.fr