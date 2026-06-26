En raison de la vigilance rouge pour canicule, la préfecture de la Loire met en place plusieurs mesures restrictives.

La Loire est en vigilance rouge pour cause de canicule depuis le jeudi 25 juin, pour un épisode appelé à durer plusieurs jours, selon un communiqué de la préfecture. En conséquence, le préfet a signé un arrêté comprenant plusieurs mesures d'interdiction qui s'applique dès ce vendredi 26 juin à midi et jusqu'au lundi 29 juin à 8 heures.

Cet arrêté interdit d'allumer et d'utiliser barbecues, braseros et méchouis dans tout le département, ainsi que le bivouac et le camping sauvage dans les espaces sensibles. Les barbecues restent toutefois autorisés dans les jardins privés adjacents une habitation, à condition de nettoyer le sol sur un rayon de cinq mètres, de ne pas utiliser d'alcool ou de produits inflammables, de surveiller le foyer jusqu'à extinction et de disposer d'un moyen d'alerte des secours.

Les travaux agricoles et forestiers sont recommandés avant 13 heures et après 21 heures. Les contrôles administratifs dans les exploitations agricoles sont suspendus pendant l'épisode.

Alcool, BTP... d'autres interdiction déjà instaurées

Ces mesures complètent celles prises la veille : interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique, arrêt du travail en extérieur dans le BTP de 13 à 21 heures, interdiction des feux d'artifice et des feux de plein air.

Les manifestations sont examinées au cas par cas. La préfecture demande aux organisateurs de la contacter pour envisager une adaptation ou un annulation. La fermeture ou l'aménagement des écoles relèves des maires et de l'Éducation nationale. Une cellule d'information pour élus fonctionne depuis le 25 juin.

Le préfet rappelle les consignes sanitaires : boire régulièrement, rester au frais, éviter l'exposition au soleil et surveiller les personnes fragiles.