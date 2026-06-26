Ain : première pierre pour une résidence de 84 logements à Cessy

La première pierre de la nouvelle résidence Alliade Habitat à Cessy, dans l’Ain, a été posée. 84 logements collectifs verront le jour au 1er semestre 2028.

Le groupe Action Logement avec sa filiale Alliade Habitat commencera l’opération Quai 170 à Cessy lundi 29 juin, une nouvelle résidence de 84 logements qui sera terminée en 2028. Cette première pierre sera déposée en présence de Christophe Bouvier, maire de Cessy, Philippe Cheysson, architecte chez Daragon-Cheysson Architectes ou encore Jérôme Demonte, directeur du développement immobilier et de l’accession d’Alliade Habitat.

Les logements prévus seront répartis en trois catégories : 31 logements sociaux, 30 logements locatifs intermédiaires et 23 logements en accession sociale à la propreté. Les appartements proposés à la location iront du T2 au T4 avec terrasses ou balcon, et la résidence comprendra quatre bâtiments en R3. "41 T2 à partir de 39 m², 31 T3 à partir de 57 m², 12 T4 à partir de 87 m²", indique le communiqué d’Alliade Habitat. Aux abords de la résidence, 134 places de stationnement seront disponibles, certaines seront en extérieur et d’autres en sous-sol.

Une Prévisualisation du projet ©AlliadeHabitat

A travers cette nouvelle résidence, Alliade Habitat vise à "répondre à une demande de logements élevée, renforcée par l’attractivité transfrontalière, soutenir l’économie locale, en facilitant l’installation et le maintien des salariés, accompagner un développement territorial durable et qualitatif", précise encore le communiqué.

Également, les logements PSLA (Prêt Social Location-Accession) d'Al Access (la marque du bailleur), "permettent à des ménages, sous conditions de ressources, de devenir progressivement propriétaires de leur logement", notamment grâce à plusieurs avantages, comme la réduction de la TVA, avec peu d’apport et des garanties de rachats et de relogement.