Vent violent à Lyon : prudence, le Rhône en alerte orange ce mardi soir

Le Rhône a été placé en alerte orange "vent violent" ce mardi soir par Météo France. Et ce jusqu'à mercredi matin 10h. D'autres départements de la région, comme la Loire et l'Isère, sont aussi en vigilance orange. Prudence dans la région.

Il y a beaucoup de vent ce soir à Lyon. Et ça va continuer. Le département du Rhône est placé en vigilance orange par Météo France de ce mardi soir 22h à mercredi 10h. Comme d'autres départements de la région, comme la Loire, l'Isère, ou encore la Haute-Loire.

"Le vent de sud se renforce significativement en soirée de mardi, l'épisode connaissant son paroxysme en seconde partie de nuit de mardi à mercredi. Le vent soufflera violemment sur le relief du Massif Central et du Vercors, avec des rafales atteignant 110 à 130 km/h sur les hauteurs les plus exposées. Les fortes rafales concernent également les vallées canalisées : Limagne, plaine du Forez (Roannais), le sud-est lyonnais, l'Isère rhodanienne jusqu'à Bourgoin. D'autres secteurs non cités des départements en vigilance orange peuvent être concernés par des rafales dépassant 100 km/h", précise Météo France.

Ce vent fort persistera jusqu'en matinée, mercredi, avant de mollir significativement dans l'après-midi de mercredi.