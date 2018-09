Vénissieux : la police saisit un kilo de cannabis

La police a interpellé samedi un Vénissian de 22 ans. Lors de l'opération, plus d'un kilo de cannabis a été saisi, sous plusieurs formes.

Samedi soir, vers 20h40, avenue Leclerc à Vénissieux, la police a interpellé un jeune homme 22 ans en possession de 300 grammes d'herbe et de résine de cannabis, ainsi que 700 euros en liquide et d'une bombe lacrymogène. L'homme s'était réfugié dans une cave où les forces de l'ordre ont pu découvrir 473 grammes de résine et 281 grammes d'herbes, le tout conditionné en sachets. L'homme, qui présente 9 antécédents judiciaires, a expliqué qu'il vendait des stupéfiants pour un tiers. Il a été présenté au parquet ce lundi.