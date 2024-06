Vénissieux : deux individus arrêtés pour détention de stupéfiants et détention d'arme

Deux jeunes hommes ont été interceptés par la police le 13 juin, écroués pour détention de stupéfiants et détention d'arme, en attendant leur présentation au Parquet de Lyon en vue d'une comparution immédiate.

Deux individus ont été écroués le 13 juin dernier pour détention de stupéfiants et détention d'armes. Selon un communiqué de la police nationale, c'est grâce à un renseignement anonyme concernant un réapprovisionnement d'un point de deal situé Boulevard Ambroise Croizat, à Vénissieux, que la police a pu mettre en place un dispositif de surveillance.

La perquisition du domicile a ensuite permis la découverte de produits stupéfiants tels que du cannabis, de la cocaïne, mais également la présence d'une arme avec 20 cartouches.

Lire aussi : Un homme braque un tabac avec un pistolet à billes à Lyon

Le premier mis en cause, un jeune homme âgé de 23 ans et inconnu des services de police a reconnu les faits lors de sa garde à vue. Le second, âgé lui de 20 ans et défavorablement connu des services de police, faisait déjà l'objet de fiches de recherches. Il a également reconnu son implication dans le trafic de stupéfiants.

Les deux mis en cause ont été écroués en attendant leur présentation au Parquet de Lyon, en vue d'une comparution immédiate.