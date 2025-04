Fermé depuis plus d'un an, le cinéma les Amphis de Vaulx-en-Velin rouvre ses portes au public. La nouvelle programmation du site sera annoncée lors d'une soirée de lancement tenue ce mardi 8 avril.

Fermé depuis 2023 dans le cadre d'un plan municipal d'efficacité énergétique, le cinéma les Amphis de Vaulx-en-Velin rouvre ses portes. Après plusieurs mois de concertation et de réflexion avec les habitants vaudais, le lieu culturel accueillera de nouveau le public dès le 8 avril. La réouverture du site sera marquée par une soirée de lancement tenue à 19h30. L'occasion d'annoncer la nouvelle programmation du cinéma aux côtés de la célèbre productrice Maëlle Renaud. L'un de ses films nommé Lumière, l'aventure continue de Thierry Frémaux sera également projeté.

Les Amphis annoncent d'ores-et-déjà une programmation "éclectique et inclusive", mêlant cinéma d'art et d'essai, documentaires, films grand public et événements thématiques, tels que des "ciné goûter" ou des nuits spéciales. Un comité des usagers sera quant à lui mis en place afin de permettre aux habitants de continuer de s'exprimer et faire des propositions quant à la programmation.

La billetterie se situe en-dessous de la moyenne des tarifs lyonnais. Pour une place en tarif plein, il faudra débourser 6,50 euros, tandis que la place en tarif réduit s'élève à cinq euros. Des abonnements sont également disponibles.

