Var : à 13 ans un habitant de Genas s’improvise sauveteur en mer

C’est sans doute le héros de la semaine. Mardi dernier dans le Var, Bastien, un garçon de 13 ans originaire de Genas sauvait deux personnes de la noyade alors qu’il était en vacances.

Il n’y a pas d’âge pour devenir un héros, et ce petit garçon genassien l’a prouvé mardi dernier. Alors qu’il était en vacances à La Croix-Valmer (Var), il a procédé à un sauvetage de deux personnes grâce à son paddle. Var Matin raconte l’inédite histoire du petit sauveteur. Alors qu’il faisait du paddle en mer, le jeune Bastien aperçoit un homme en difficulté qui l’interpelle et lui demande de l’aider à sauver un autre homme, lui aussi en détresse dans la méditerranée. Le premier homme s’est accroché au paddle de Bastien, et ensemble ils ont pu secourir le deuxième. Le second homme voulait en finir, et s’était accroché un sceau rempli de cailloux autour du cou. Le jeune garçon a réussi à ramener les deux hommes sur les rochers, sains et saufs.

Une belle histoire, qui a été récompensée. Ce samedi matin, la ville de La Croix-Valmer remettait une médaille à Bastien pour le féliciter de sa bravoure.