Dilico est le nom du nouveau prélèvement que devront payer les collectivités locales ayant des taux d’imposition raisonnables.



La loi de finances 2025 a instauré un nouveau dispositif de prélèvement fiscal appelé Dilico. La Communauté de communes de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc doit ainsi verser 600 000 euros supplémentaires à l’État.

Voté par le Sénat le 6 février 2025, ce mécanisme cible les collectivités locales qui n’exploitent pas pleinement leurs ressources fiscales. Il s’inscrit dans un effort national de 2,2 milliards d’euros demandé aux collectivités, malgré les 5 milliards d’euros initialement prévus par le gouvernement Barnier.

La Communauté de communes de la Vallée de Chamonix doit ainsi verser 600 000 euros supplémentaires à l’État, en plus des 2,2 millions d’euros déjà prélevés via le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC). À cela s’ajoutent les contributions des communes de la vallée : Chamonix (500 000 euros), Les Houches (100 000 euros), Vallorcine (25 000 euros) et Servoz (10 000 euros). Au total, 1,235 million d’euros seront prélevés dans la vallée.

Une gestion budgétaire sous tension

Malgré ces contraintes financières, la communauté de communes a choisi de ne pas augmenter ses taux d’imposition en 2025. La taxe d’habitation (7,04 %), la taxe sur le foncier bâti (2,27 %), la taxe sur le foncier non bâti (2,92 %) et la cotisation foncière des entreprises (29,33 %) restent donc inchangées. Cependant, la revalorisation des bases fiscales décidée par l’État entraînera une légère hausse pour les contribuables, à hauteur de 1,7%.

Le budget de la communauté de communes de la Vallée de Chamonix repose principalement sur un produit fiscal estimé à 14,38 millions d’euros, complété par des recettes issues de la taxe de séjour (5 millions d’euros), du versement mobilité (850 000 euros) et des services publics comme les entrées à la piscine. Malgré un taux de réalisation des investissements limité à 42 % en 2024, la collectivité prévoit 12 millions d’euros de projets en 2025. Parmi ces investissements majeurs, on retrouve la construction d’une station d’épuration à Vallorcine (10 millions d’euros) et l’ajout d’une unité de méthanisation aux Houches (8 millions d’euros).

Dans ce contexte, les élus devront jongler entre contraintes budgétaires et ambitions locales, tout en assurant la continuité des services et des infrastructures sans alourdir la pression fiscale.