Une journée d'hommage à Samuel Paty organisée dans l'académie de Lyon

Près d'un an après l'assassinat du professeur d'histoire, une journée d'hommage a lieu vendredi 15 octobre dans tous les établissements scolaires.

Il y a un an, le 16 octobre 2020, Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie à Conflans-Saint-Honorine, était assassiné par un terroriste islamiste. Une journée de commémoration est organisée dans toutes les académies de France, et notamment celle de l'académie de Lyon. Samuel Paty y avait été professeur stagiaire au collège Les Battières et il avait fait ses études à l'université Lyon 2 et Lyon 3.

Ce jour nos établissements rendent hommage à Samuel Paty par une minute de silence et un temps d'échange.Cette commémoration revêt un caractère particulier pour notre académie.Samuel Paty y a étudié et enseigné, notamment au collège Les Battières où il était professeur stagiaire. pic.twitter.com/aTkDAplKgO — Académie de Lyon (@academielyon) October 15, 2021

Dans chaque établissement scolaire, un temps de recueillement est prévu en mémoire de Samuel Paty. Les établissements peuvent également consacrer une heure de cours à "un temps d’échanges, dont le contenu sera laissé au choix des équipes en fonction de leurs situations respectives et en tenant compte notamment de l’âge des élèves", selon Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation Nationale.

Jeudi 23 septembre 2021, les Presses universitaires de Lyon ont publié le mémoire de recherche de Samuel Paty, pour lui rendre hommage. Il s'intitule "Le noir, société et symbolique, 1815-1995". Le professeur d'histoire, alors étudiant, y interrogeait les usages et les représentations sociales de la couleur noire aux XIXe et XXe siècles.

Lire aussi : En hommage à Samuel Paty, les Presses universitaires de Lyon publient son mémoire