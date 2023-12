Un vendredi rouge sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes avant Noël

À la veille des vacances de Noël, Bison Futé a placé la région Auvergne-Rhône-Alpes en rouge dans le sens des départs. Beaucoup de vacanciers sont notamment attendus sur la route des Alpes.

Éviter l'A7 et l'A43

Beaucoup de vacanciers sont notamment attendus sur l’autoroute en direction du sud de la France. Bison Futé prévoit ainsi "des ralentissements importants au départ et en direction de Lyon notamment sur l’A7 dans la vallée du Rhône". Il est ainsi déconseillé d’emprunter l’A7 entre midi et 4 heures du matin demain et plus particulièrement entre 14 et 22 heures.

Des complications sont également à prévoir sur la route des Alpes. Attendez-vous ainsi à un trafic dense sur l’autoroute A43 entre 17 et 19 heures.