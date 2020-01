Un site pour transformer les routes d'une ville en oeuvre, voici Lyon !

Un site Internet permet de transformer les rues et routes d'une ville en oeuvre qu'il est possible d'imprimer ensuite par exemple. Le résultat est particulièrement réussi comme nous l'avons constaté pour Lyon, mais aussi la métropole.

Avec son site "City Roads", le développeur Andrei Kashcha livre un outil clé en main qui permet de transformer n'importe quelle ville en oeuvre. Il suffit de se rendre sur la page dédiée au projet anvaka.github.io/city-roads puis renseigner le nom de la ville et attendre plus ou moins longtemps (il faut parfois être très patient, le résultat peut prendre quelques minutes).

City Roads va alors se baser sur les cartes d'OpenStreetMap (une alternative libre à Google Maps) pour offrir un rendu plus ou moins réussi. Il est également possible de jouer avec les couleurs pour obtenir un résultat selon ses goûts, avant de pouvoir exporter l'image et l'imprimer si on le désire.

Avec Lyon ou une autre grande métropole, c'est parfait ! Pour une ville où les rues et routes sont moins denses, c'est parfois la grande surprise. A noter, il est aussi possible de soumettre des territoires plus grands comme la métropole de Lyon (voir ci-dessous). Ce petit outil particulièrement bien conçu permet aussi de mieux visualiser la place des routes dans une ville et de voir comment nos cités se sont construites autour d'axes plus ou moins grands.

Lyon

La métropole de Lyon