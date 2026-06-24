Orages et canicule : la région Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

L'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est concerné ce mercredi 24 juin par une vigilance orages ou canicule.

C'est l'un des épisodes caniculaire les plus intenses que la France n'a jamais connu dans son histoire. Ce mercredi 24 juin et alors que la canicule dure depuis bientôt une semaine, l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes est de nouveau en vigilance canicule. Seuls l'Allier et le Puy-de-Dôme sont en vigilance rouge tandis que les autres départements d'Aura sont en vigilance orange.

Petite nouveauté du jour, et alors que les températures devraient de nouveau dépasser les 40 degrés dans une large partie de la région, la quasi totalité d'Auvergne-Rhône-Alpes, excepté l'Allier et le Puy-de-Dôme, sont en vigilance jaune aux orages ce mercredi. Des orages localement assez fort pourrait traverser la région en deuxième partie de journée.