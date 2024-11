Un nouveau coordinateur sportif arrive à l'Olympique lyonnais

L'Olympique lyonnais réorganise sa cellule de recrutement et renforce son staff avec l'arrivée d'un coordinateur sportif.

Dans un communiqué de presse diffusé mardi 12 novembre, l'Olympique lyonnais annonce l'arrivée au poste de coordinateur sportif de Daniel Congré, ex-défenseur de Dijon notamment qui "renforcera ainsi notre encadrement technique au sein du staff tout en veillant à la mise en oeuvre de la stratégie sportive auprès des joueurs en collaboration avec Pierre Sage", indique le club.

"Une cellule (de recrutement) entièrement renouvelée"

Matthieu Louis-Jean, qui a rejoint le club à l'été 2023 en tant que directeur du recrutement prend quant à lui la tête "d'une cellule entièrement renouvelée, qui bénéficiera d'un renforcement significatif de ses ressources, tant humaines que matérielles", poursuit l'OL. Également, Jean Sudres est nommé directeur de l'administration sportive.

"Je suis extrêmement heureux de voir le projet Eagle Football continuer de prendre forme à l’Olympique Lyonnais. Cette nouvelle organisation sportive va nous permettre de regarder l’avenir avec exigence et détermination en nous appuyant sur l’expertise de Matthieu et de Michael assistés par le renfort de Daniel coté terrain et Jean sur tous les aspects administratifs et juridiques. Ensemble, ils auront à cœur de ramener l’OL parmi les plus grands d’Europe", se félicite ainsi John Textor, président du club.

