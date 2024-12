Un froid hivernal et des nuages ce jeudi à Lyon

C'est une journée très fraiche sous un voile nuageux tenace qui attend les Lyonnaises et les Lyonnais ce jeudi.

Ce sera tout simplement la journée la plus froide de la semaine. Ce jeudi, les manteaux, écharpes et bonnets seront de sortis à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Le thermomètre ne dépassera pas les 2 degrés à Lyon tandis qu'il fait -1 degrés ce jeudi matin.

Côté ciel, les nuages bas seront tenaces une bonne partie de la journée avec la possible apparition d'éclaircies au cours de l'après-midi. Mais pour voir franchement le soleil à Lyon il faudra encore attendre quelques jours.