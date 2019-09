Un ancien préfet du Rhône rejoint le groupe Alila

Xavier Inglebert, ancien préfet en charge de l’Égalité des chances à la préfecture du Rhône, vient d'être nommé secrétaire général du groupe Alila, promoteur immobilier privé, notamment dans le logement social.

L’ancien préfet du Rhône en charge de l’Égalité des chances vient de rejoindre le groupe privé de promotion immobilière Alila spécialisé dans la réalisation de logements sociaux. Dans un communiqué le groupe a expliqué que son nouveau salarier sera “chargé d’accompagner les évolutions du Groupe et de conforter ses relations avec l’ensemble des acteurs publics et institutionnels.” Il va en effet arriver avec son carnet d'adresses à Lyon puisqu'en tant que préfet à l'Égalité des chances il était chargé “d'animer et de coordonner, avec les élus locaux, le milieu associatif et l'ensemble des acteurs de l'intégration, les dispositifs de l'État dans les domaines de l'emploi, de l'accompagnement éducatif, du logement, de l'hébergement d'urgence, de la rénovation urbaine et de la citoyenneté”.

Xavier Inglebert avec occupé son poste de préfet à Lyon entre 2015 et 2017. Il avait été démis de ses fonctions par Gérard Collomb après la libération à Lyon du terroriste de Marseille qui avait fait deux victimes. Il avait depuis retrouvé un poste dans la haute fonction publique au sein des ministères de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

“Je suis très heureux d’intégrer le Groupe Alila dont je partage les valeurs et l’ambition en faveur du logement pour tous. Mon expérience au sein de la fonction publique a toujours été guidée par le souci de l’intérêt général au profit de nos concitoyens. Je m’attacherai à poursuivre cet objectif aux côtés d’Hervé Legros et de l’ensemble des collaborateurs du Groupe Alila”, a déclaré Xavier Inglebert dans un communiqué.