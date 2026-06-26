Un vendredi encore et toujours caniculaire, jusqu'à 41 degrés attendus

C'est une nouvelle journée particulièrement éprouvante qui attend toute l'agglomération lyonnaise avec des températures qui pourraient localement dépasser les 40 degrés.

Il va encore faire très chaud ce vendredi 26 juin 2026 à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Une énième journée caniculaire avec un soleil qui brillera du matin au soir.

Si ce matin le thermomètre affiche déjà 24 degrés après une nuit particulièrement éprouvante, cette après-midi le mercure pourrait grimper jusqu'à 41 degrés au cœur de l'après-midi. Des valeurs très largement au dessus des normales de saison et une chaleur qui doit encore se poursuivre au moins pendant trois jours à Lyon.