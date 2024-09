Trois coups de canon tirés le 8 septembre à Lyon

Pour la célébration du vœu des échevins, 3 coups de canon sont traditionnellement tirés le 8 septembre à Lyon.

C'est une tradition qui nous vient du 17ᵉ siècle. Trois coups de canon sont tirés depuis les hauteurs de Lyon, le 8 septembre. Les tirs viendront de la basilique de Fourvière dès la fin d'après-midi. Une célébration historique qui rattache la ville à son passé religieux et à son dévouement à la Vierge Marie.

1643, la peste inonde la ville

En 1643, la peste s'est propagée dans les rues de Lyon. Impuissants, les notables de la ville ont décidé de confier leur sort à la Vierge Marie. Le jour de la nativité de la Vierge, le 8 septembre, les échevins (conseillers municipaux de cette époque) ont organisé une procession jusqu'à Fourvière (devenue basilique deux siècles plus tard, en 1896).

Les notables et la population de l'époque ont promis d'honorer la Vierge chaque 8 septembre si la peste quittait les rues de Lyon. Finalement, quelques semaines plus tard, la peste disparut de nos rues et Lyon fut épargné pour l'heure de cette maladie.

La cérémonie du 8 septembre

Cette année encore, la tradition sera respectée, la Fondation Fourvière garde la responsabilité de son organisation. Comme le veut la tradition, un écu d'or sera remis à l'archevêque de Lyon, Olivier de Germay. Colette Sibilia, charcutière, et Jacotte Brazier, petite-fille de la cheffe aux trois étoiles Eugénie Brazier, participeront à la cérémonie.

Une messe en l'honneur de la Vierge Marie sera organisée pour la Nativité. L'archevêque bénira ensuite la ville depuis le balcon de la basilique. Trois coups de canon seront tirés depuis les jardins du Rosaire.