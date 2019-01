Transports gratuits pour les enfants à Paris, qu'en est-il à Lyon ?

A un peu plus d'un an des élections municipales, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a annoncé la gratuité des transports en commun pour les enfants de 4 à 11 ans. Qu'en est-il à Lyon sur cette question sur le réseau TCL ?

Mercredi, la maire de Paris, Anne Hidalgo a annoncé la gratuité des transports en commun, et donc du pass Navigo, pour les enfants de 4 à 11 ans. Les élèves du secondaire devraient bénéficier d'un remboursement partiel. Le pass Navigo devrait également être gratuit pour les personnes handicapées de moins de 20 ans. Enfin, l'abonnement Vélib' devrait être pris en charge pour les 14-18 ans avec un pass Navigo.

Ces mesures qui doivent débuter en septembre devraient coûter 5 millions d'euros pour 2019. Anne Hidalgo enterre au passage l'une des idées évoquées en mars 2018 : la gratuité des transports en commun pour tous. A travers un entretien donné à Libération, elle s'explique : "La gratuité ne peut pas être à elle seule l’alpha et l’oméga d’une politique de transports ou de mobilité". Dans un rapport réalisé par trois adjoints et rendu à l'élue, la gratuité totale est présentée comme chère pour la collectivité, avec un impact "marginal" sur l'environnement.

Et à Lyon ?

A Lyon, la question des tarifs des transports en commun du réseau TCL a été soulevée à deux reprises lors des deux derniers conseils du Sytral (lire ici : La réponse du Sytral à la pétition contre la hausse des tarifs TCL). Ainsi, les tarifs sont déjà connus pour les deux prochaines années (voir ici). Par ailleurs, les prix pour les abonnements des enfants sont étalements très éloignés de ceux pratiqués à Paris. Dans les deux cas, les transports en commun sont gratuits pour les moins de 4 ans.

Ainsi, dans la Capitale, le pass scolaire est proposé jusqu'à présent à 342 euros pour un an, à Lyon, il est à 91 euros (92 euros à partir de septembre 2019). Pour les collégiens et lycéens, qui ne bénéficieront pas forcément de la gratuité totale, le pass annuel est à 342 euros à Paris, 224 euros à Lyon (228 euros à partir de septembre). Pour les collégiens et lycéens titulaires d'une bourse ou sous d'autres conditions, cet abonnement peut être ramené à 91 euros par an. L'ensemble des tarifs lyonnais ne devraient pas être modifiés juste avant les élections municipales. A charge aux futurs candidats d'évoquer leurs promesses dans leurs futurs programmes électoraux.