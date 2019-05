Trafic SNCF très perturbé autour de Lyon après un décès sur les rails

Après qu'une personne ait été heurtée par un train au niveau de la route de Vienne, le trafic SNCF est largement perturbé cet après-midi, notamment en gare de Lyon Part-Dieu.

On ne connaît pas encore les circonstances du drame qui on conduit au décès d'un homme, heurté par un train, au niveau de la route de Vienne dans le 7e arrondissement. En conséquence, le trafic des TER et TGV sont largement perturbés sur la zone, et notamment en gare de Lyon Part-Dieu.

TGV 5332 en direction de Montpellier, 2h de retard

TGV 5168 en direction de Lille Europe, 1h30 de retard

TGV 9866 en direction de Bruxelles, 1h30 de retard

TER 96512 en direction de Genève, 1h de retard

D'autres trains, en direction de Marseille ou de Saint-Étienne, on été supprimé. Une équipe spécialisée est en cours d'intervention.