Tourisme à Lyon : une “Charte Sérénité” pour garantir de bonnes conditions sanitaires

Les acteurs de la métropole de Lyon concernés par l’accueil de visiteurs sont appelés à adopter une “Charte Sérénité, Ensemble pour prendre soin de vous”.

Only Lyon Tourisme et Congrès vient de lancer une charte d’engagement sanitaire appelée “Charte Sérénité, Ensemble pour prendre soin de vous”, auprès de l’ensemble des acteurs de la métropole concernés par l’accueil de visiteurs internationaux, nationaux, mais aussi locaux et régionaux. Cette charte se fonde sur la base du volontariat et du déclaratif. “En adhérant à cette charte, les professionnels signataires s’engagent à mettre en œuvre et à respecter les mesures sanitaires réglementaires propres à leur secteur d’activité et à appliquer les règles de distanciation physique et mesures en matière de gestes barrières”, indique Only Lyon.

En contrepartie, chaque professionnel adhérant à la charte sera référencé et valorisé sur le site internet dédié www.charteserenite.com et pour les adhérents, les engagements seront affichés sur notre site www.lyon-france.com.

“Pour les visiteurs, c’est un véritable gage de sécurité sanitaire, facilement identifiable grâce au label visible sur la vitrine de l’établissement signataire”, assure Only Lyon. Selon ces derniers, une centaine d'adhérents ont déjà adopté cette charte, dont le chef Christian Têtedoie.