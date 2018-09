Titre de séjour refusé, il s'asperge d’essence à la préfecture de l'Ain

Ce jeudi matin, vers 9 heures, un homme s'est aspergé d'essence devant les guichets de la préfecture de l'Ain à Bourg-en-Bresse.

Les raisons de son geste sont encore à définir précisément, mais selon les premiers retours, tout serait parti d'un refus de titre de séjour. Ce jeudi matin, vers 9 heures, un homme est entré dans la préfecture de l'Ain à Bourg-en-Bresse et s'est aspergé d'essence devant les guichets. Il aurait affirmé vouloir s’immoler par le feu semant la panique dans le bâtiment. Selon la préfecture, une partie du personnel et le public ont été évacués. L'homme "défavorablement connu des services de police" a été maîtrisé et interpellé. Le service des titres et de séjour le point d’accueil numérique de la préfecture devraient rester fermés pour la journée.