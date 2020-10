TCL à Lyon : usure des voies, des travaux et perturbations prévus sur le métro C

La ligne C du métro lyonnais, la plus ancienne, va subir des travaux de maintenance en ce mois d'octobre. Pour prévenir l'usure naturelle des voies.

Le métro C est la ligne la plus ancienne à Lyon. Elle a été mise en service en 1974.

"Des travaux de maintenance sont programmés pour prévenir l’usure naturelle des voies au passage des rames de la ligne C. Des rails seront ainsi remplacés à partir du 12 octobre", précise Keolis, l'exploitant des TCL, le réseau de transports en commun lyonnais.

Terminus exceptionnel à Hénon pendant les vacances de la Toussaint

Ainsi, le métro C fermera plus tôt lundi et mardi prochain. Dernier départ de Cuire direction Hôtel de Ville à 22h05 le lundi 12 et le mardi 13 octobre. Dernier départ de Hôtel de Ville direction Cuire à 22h18 le lundi 12 et le mardi 13 octobre. Des bus relais seront mis en place sur l'ensemble de la ligne toutes les 10 minutes.

Aussi, pendant les vacances scolaires de la Toussaint, le métro C effectuera son terminus à Hénon (habituellement il est à Cuire). La ligne C fonctionnera d'Hôtel de Ville à Hénon entre le lundi 19 et le vendredi 30 octobre. Un bus relais assurera la liaison entre Hénon et Cuire.