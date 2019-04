Sud de Lyon : un mineur arrêté avec du matériel d'engins incendiaires

Un adolescent de 15 ans a été arrêté pour une série de vols à Grigny dans le Rhône. Chez lui du matériel pour fabriquer des engins incendiaires a été retrouvé.

Le domicile d'un habitant de Grigny a été cambriolé plusieurs fois entre le 20 et le 22 avril dernier. Les investigations de police technique et scientifique ont permis d’identifier un jeune de 15 ans habitant la commune. Ce dernier a été placé en garde à vue le 24 avril et a reconnu les faits. Lors de la perquisition à son domicile, des objets provenant de vols étaient découverts ainsi qu’un pistolet d’alarme, un air-soft, des produits stupéfiants et des éléments pour fabriquer des engins incendiaires. Deux complices âgés de 15 et 16 ans ont aussi été interpellés et placés en garde à vue. L’un d’eux reconnaissait sa complicité tandis que le second niait les faits. Ils vont être présentés au parquet ce vendredi pour “vol par effraction, recel de vol et détention d’arme”.