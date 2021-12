Depuis mardi 28 décembre à 8 heures, un mouvement social perturbe plusieurs lignes de trains aux arrivées des gares de Lyon Part-Dieu et de Lyon Perrache qui enregistrent des retards.

Des trains à l'arrivée de Lyon risquent de ne pas arriver à l'heure prévue ce mardi 28 décembre. Selon la SNCF, des modifications et des suppressions de lignes sont en cours "à cause de mouvements sociaux". Les TER qui effectuent les trajets Roanne - Lyon Part-Dieu et Clermont-Ferrand - Lyon Perrache accusent ainsi des retards depuis huit heures ce matin.

🚦#FlashinfoTERAURA 8h : Actuellement, des retards sont en cours sur les lignes Roanne>Lyon Part Dieu, Clermont-Ferrand>Lyon Perrache, Annemasse>Evian-les-Bains et Chambéry>Moûtiers-Salins-Brides-les-Bains. Je réponds à vos questions sur l'info-trafic jusqu'à 13h. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) December 28, 2021

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'autres lignes sont également perturbées par cette grève, à l'instar des lignes reliant Annemasse à Evian-les-Bains ainsi que Chambéry à Moûtiers-Salins-les-Bains.