S’il ne fallait retenir qu’un seul chiffre à Lyon : 17 517

Succès populaire ou trompe-l’œil statistique ? La consultation sur la rue Grenette affiche des résultats "records" en valeur absolue, beaucoup moins en proportion.

C’est le nombre de personnes ayant répondu à la consultation lancée, du 30 avril au 30 mai, par la Ville de Lyon au sujet de l’avenir de la rue Grenette. “Jamais une concertation n’a suscité autant de réponses”, s’est félicité Grégory Doucet sur son compte Instagram. “La plus importante dé́marche participative mené́e depuis la cré́ation de la plateforme (de participation citoyenne Oyé !) en 2022”, a loué la Ville dans un communiqué de presse.

Rapporté à l’ensemble de la population lyonnaise (tranche des 0-14 ans retirée soit 77 200 personnes selon l’Insee), on arrive à un pourcentage de répondants de 3,9 %. Second enseignement de la concertation : 72 % des répondants ont voté pour un maintien sans circulation automobile rue Grenette. Cela représente 12 612 personnes… et non pas Lyonnais car sur les 17 517 votants, 77 % ont déclaré habiter à Lyon. “Un chiffre qui ré́vè̀le l’inté́rêt fort des Lyonnaises et des Lyonnais pour la Presqu’île, cœur de la ville”, a résumé la Ville de Lyon. Après un rapide calcul, on arrive à 9 711 “vrais” Lyonnais qui ont voté pour un maintien sans circulation automobile rue Grenette. Sur 443 500 habitants.

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