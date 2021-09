Shopping : quoi de neuf à Lyon ?

Tous les mois, Lyon Capitale vous propose une sélection des nouveautés lyonnaises.

Street food italienne

Si vous voulez changer un peu des pizzas, découvrez la piadina : une galette de pain chaude dans laquelle on glisse de succulents ingrédients : fromages, charcuterie italienne…

Chez Piada, elles se déclinent aussi, selon votre choix, avec du pesto, de la roquette, du confit de figue, des pousses d’épinard, des aubergines grillées, des tomates séchées… à déguster sans complexe avec les mains, en profitant de la déco acidulée et de la playlist endiablée de ce restaurant récent du quartier Cordeliers.

Et si par hasard, il vous reste une petite place, craquez pour les délicieux desserts – tiramisu, cannolo siciliano… – et un bon cappuccino !

Piada – 17 rue Gentil, Lyon 2e

Marché Pop-Up

MyMarchy.com est une place de marché en ligne qui met l’accent sur les circuits courts, les achats raisonnés et propose une belle sélection de marques éthiques, créateurs made in France, artisans et marchands vintage… En septembre, MyMarchy se matérialise en marché éphémère et s’invite dans la halle du Lyon Street Food Festival. Au programme, une cinquantaine d’exposants à découvrir dans ce lieu mythique que sont les anciennes usines Fagor-Brandt. L’occasion de faire le plein de produits locaux et éthiques en marge du festival dédié à la gastronomie et à la culture.

MyMarchy – Du 17 au 19 septembre - Lyon Street Food Festival – Anciennes usines Fagor-Brandt – 65, rue Challemel-Lacour, Lyon 3e

Du nouveau au Parc des oiseaux

Pour prolonger les vacances, faites une petite escapade au Parc des oiseaux. Vous découvrirez “L’Effet papillon” : un nouvel espace de 200 m2 agrémenté d’une végétation illuminée par des puits de lumière, dans lequel plus de 500 papillons des forêts tropicales d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud virevoltent en toute liberté et viennent, pourquoi pas, se poser sur vous !

Quant aux plus jeunes visiteurs, ils pourront partir à la recherche des oiseaux perdus au sein d’un espace expédition spécialement conçu pour eux, dans le plus ancien bâtiment du parc.

Parc des oiseaux – Villars-les-Dombes – www.parcdesoiseaux.com

Lunettes lifestyle

Izipizi, c’est une marque de lunettes françaises pour toute la famille et tous les usages : solaire, lecture, contre la lumière bleue… Les lunettes proposées sont tendance, design et d’une qualité irréprochable.

Mais derrière Izipizi, il y a aussi les trois fondateurs lyonnais, à l’origine de produits inédits comme les lunettes See up sur socle, qui ont fait de nos lunettes de tous les jours un véritable accessoire plaisir et lifestyle.

N’hésitez pas à pousser la porte de la nouvelle boutique lyonnaise : vous apprécierez autant l’accueil que les produits et la décoration pimpante.

Izipizi – 65, rue du Président-Édouard-Herriot, Lyon 2e

Tout savoir sur les transports doux

Les transports doux sont à la mode, et c’est tant mieux. Mais qui peut se targuer de savoir parfaitement circuler à trottinette, à vélo ou avec un scooter électrique ? Pas grand monde, en témoigne le nombre croissant d’accidents (en 2020, le nombre d’accidents à trottinette électrique a augmenté de 1 530 % !).

Mais heureusement, Carl, la première auto-école des modes doux en France, s’est récemment installée à Lyon. Là-bas, vous recevrez une formation théorique et pratique pour revoir le Code de la route, les réglementations et apprendre à vous déplacer en toute sécurité.

Carl. L’école des mobilités – 13, rue Antoine-Sallès, Lyon 2e