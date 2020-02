Savoie : ils pillaient les pièces archéologiques du lac d'Aiguebelette

Un père et son fils ont été arrêtés cette semaine pour avoir pillé près de 3000 pièces archéologiques dans le lac d'Aiguebelette.

Deux personnes, un père et son fils ont été arrêtés ce lundi en Savoie non loin du lac d'Aiguebelette. Les deux sont soupçonnés d'avoir pillé pendant de nombreuses années des pièces archéologiques dans le lac, écrit France Bleu Pays de Savoie. Il aura fallu plusieurs mois d'enquête pour mettre à jour ce trésor de pas loin de 3000 pièces. Parmi elles, des flèches, des haches, des clefs des statuettes, dont certaines datent de l'âge de bronze et sont estimées à quelques dizaines de milliers d'euros. Tout a été saisi par les forces de l'ordre. D’après nos confrères, les deux suspects utilisaient des détecteurs de métaux, mais aussi du matériel de plongée pour aller inspecter le fond du lac. Placés en garde à vue, ils ont reconnu les faits.