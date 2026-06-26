Au Miroir (Saône-et-Loire), une centrale photovoltaïque de 5,5 MW installée sur le site logistique d’Intex et exploitée par TotalEnergies va produire 6,6 GWh d’électricité par an. Un projet de grande envergure qui s’accompagne aussi d’initiatives d’autoconsommation sur le site industriel.

Une centrale solaire de 5,5 MW va être inaugurée le 29 juin sur la toiture d'un bâtiment logistique d'Intex, au Miroir (Saône-et-Loire). Développée et exploitée par TotalEnergies, cette installation figure parmi les plus importantes centrales photovoltaïques en toiture de France. Répartie sur cinq hectares, elle devrait produire 6,6 GWh d'électricité par an, soit l'équivalent de la consommation de plus de 3 500 habitants. L'électricité produite sera injectée dans le réseau afin d'alimenter les 3 500 habitations environnantes.

Pour Intex, spécialiste des piscines hors-sol et des produits de loisirs aquatiques, ce projet s'inscrit dans une démarche engagée de longue date en faveur de la maîtrise de sa consommation énergétique. "Nous utilisons du PVC, une matière qui suscite beaucoup de débats. Nous estimons qu'il faut l'utiliser intelligemment et compenser son impact lorsque c'est possible", explique Jean-Louis Beck.

Le bâtiment concerné, construit en 2011, avait déjà été conçu avec des performances énergétiques élevées. Semi-enterré, il bénéficie d'une isolation naturelle qui permet de conserver une température fraîche en été et de limiter les besoins de chauffage en hiver.

Un bail signé pour 30 ans

Le projet a été entièrement porté par TotalEnergies, dans le cadre d'un bail de longue durée conclu pour 30 ans. Intex met ainsi sa toiture à disposition en contrepartie d'un loyer, non communiqué, qui constitue un revenu complémentaire.

En parallèle de cette centrale destinée à alimenter le réseau électrique, Intex a lancé un second projet consacré à son autoconsommation. Des ombrières photovoltaïques ont été installées sur le site et sont entrées en service au printemps. L'électricité produite sera directement utilisée par l'entreprise, indépendamment de la centrale exploitée par TotalEnergies.

À travers cette démarche, Intex entend poursuivre ses efforts pour réduire son empreinte énergétique tout en valorisant les surfaces disponibles de son site industriel.